Инфляция в марте вновь ускорилась – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в марте ускорился до 1,1% с 0,9% в феврале.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В годовом измерении (по сравнению с мартом прошлого года) инфляция снизилась до 13,2% с 14% по итогам февраля.

С начала года потребительские цены в Украине увеличились на 3,5%.

Базовая инфляция в феврале 2018 года замедлилась до 0,6% с 0,7% в январе, а в годовом измерении – до 9,6% с 9,7%.

Базовая инфляция в марте по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,4%, с начала года – 2,7%.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

Больше всего (на 5% и 3%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты.

В то же время, на 3,6%-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе табачные изделия – на 1,7%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,6%, платы за аренду жилья – на 1,2 %, водоснабжение – на 0,7%, канализацию – на 0,5%.

Снижение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,5%, автомобилей – на 1,9%.

Вместе с тем на 3,3% и 1,4% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном транспорте.

Как сообщалось, индекс потребительских цен в Украине в январе-феврале 2018 года составил 2,4%.

По данным НБУ, в феврале 2018 потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе, а в месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.