Инфляция несколько выше прогноза - НБУ

В феврале 2018 потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе, а в месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины по уровню инфляции в феврале 2018 года.

Фактическая инфляция в годовом измерении осталась несколько выше прогноза, опубликованный в "инфляционную отчете" за январь 2018 года. К этому привело прежде всего более существенное, чем ожидалось, подорожание сырых продуктов питания и топлива.

В целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления.

В то же время его усилению в феврале противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта.

Таким тенденциям на валютном рынке, среди других факторов, способствует и проведение Национальным банком более жесткой монетарной политики.

Напомним, по итогам 2017 года инфляция в Украине ускорилась до 13,7%.

Экономическая правда