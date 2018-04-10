Всемирный банк назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов

Украине на погашение долгов в 2019 году необходимо привлечь 18 миллиардов долларов.

Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан, передает "Интерфакс-Украина".

"Украине на 2018-2019 года понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискального дефицита", — сообщил Кхан.

По его словам, нужно привлечь около 18 млрд долларов в этом и следующем годах. Из них 8 млрд долларов - на внешних рынках.

Кхан добавил, что, по его мнению, Украине важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом для успешного привлечения необходимого финансирования.

"Сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами послужит важным сигналом международным рынкам капитала", — считает экономист.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 млрд долларов – до 76,31 млрд долларов, а в гривне – на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

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