Украинцы стали лидерами по покупке земли в Польше

Украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше, включая сельскохозяйственные и лесные угодья.

Об этом сообщает liga.net со сылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.

В министерстве отметили, что в 2017 году иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков, общей площадью почти 23 га.

"Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 году, они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году — 47%)", — сообщило польское министерство.

Для покупки земли, в том числе и сельскохозяйственных угодий, гражданам стран, не входящим в ЕС необходимо получать согласие в МВД Польши.

Напомним, около 62% украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше, 11% из которых рассчитывают остаться там навсегда.

Как сообщалось, по прогнозам Национального банка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.