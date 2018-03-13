В Польше ожидают до 300 тысяч украинских мигрантов в год
По прогнозам Национального банка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.
Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, передает Радио Польша.
По словам чиновника, число украинских граждан на рынке труда в Польше растет, но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2016-2017 годах.
Наиболее вероятный сценарий Нацбанка Польши – это рост в темпе 200-300 тыс. человек в год.
Котловский подчеркнул, что существует много факторов риска для этого прогноза, в частности, визовая политика стран Европейского союза и ситуация в Украине.
По данным исследования Нацбанка, к 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10,6 млн человек в возрасте 18-44 лет.
По данным Deloitte, ситуацию может сбалансировать миграция 4,5 млн работников из-за восточной границы Польши.
Национальный банк Украины также прогнозирует, что трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.
Ранее Bloomberg писал, что низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойка коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.
Как сообщалось, в Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории.
Напомним, представители польской рекрутинговой фирмы утверждают, что после начала действия для Украины безвизового режима украинские работники в Польше получают более высокие зарплаты.