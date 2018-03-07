Нардепы предлагают отменить 3 группу единого налога

В парламенте был зарегистрирован законопроект № 8089, которым предусмотрена полная отмена третьей группы для налогоплательщиков по упрощенной системе.

Об этом пишет ain.ua.

Отмена 3 группы "упрощенки" — одна из норм, которую предлагают депутаты. Также, предлагается внести изменения в условия 2 группы.

По словам авторов проекта, 2 группу часто используют крупные сети магазинов, чтобы уходить от налогов.

А 3 группа, по словам авторов проекта, часто используется, чтобы оптимизировать выплату зарплат: речь идет о случаях, когда фактически наемные сотрудники заключают с работодателем договор как ФЛП, что позволяет экономить на налогах с зарплаты.

Поэтому для субъектов, которые занимаются оптовой торговлей, предлагают запретить 1 и 2 группы, для 2 группы — ограничить виды деятельности предпринимателями:

которые занимаются производством товаров, розничной продажей товаров с торговых мест на рынках;

деятельностью в сфере ресторанного хозяйства в здании площадью до 20 кв м или с использованием средств передвижной торговли;

выполнением работ/предоставлением услуг (в т.ч. бытовых);

розничной торговли дистанционным методом (сюда, судя по всему, попадают интернет-магазины).

2 группу предлагают запретить для компаний, которые торгуют сложной электроникой, лекарствами, ювелиркой, товарами высокого ценового сегмента и т.д.

А 3 группу предлагают полностью отменить — ФЛП, которые работают по этой схеме, предлагают переходить на 2 группу, если они соответствуют условиям.

Еще одно новшество проекта: снижение основной ставки НДС с 20% до 16% — чтобы бизнесы перестали пытаться оптимизировать уплату этого налога.

Все эти меры, по мнению авторов проекта, помогут вывести украинскую экономику из тени.

Сейчас в Украине действует упрощенная система налогообложения (так называемая "упрощенка") — это специальный налоговый режим, рассчитанный на малых предпринимателей.

Его основное преимущество — уплата единого налога вместо отдельных налогов и сборов, упрощенная бухгалтерия и отчетность.

В зависимости от оборота в ней предусмотрены 4 группы: 1,2,3 группы доступны для физлиц-предпринимателей, 4-я — только для сельхоз-компаний.

3 группа — очень популярна среди украинских IT-предпринимателей и фрилансеров, с текущей ставкой единого налога в 5%.

Ранее в Государственной фискальной службе заявляли о необходимости отказа от упрощенной системы налогообложения и постепенном переводе малых предпринимателей на общую систему.

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