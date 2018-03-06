Без украинской ГТС "Газпром" потеряет часть рынка - S&P

Отсутствие надежного транзитного соглашения с Украиной несет фундаментальный риск для экспортных поставок и рыночной позиции "Газпрома", запустившего процедуру расторжения украинских контрактов.

Об этом говорится отчете международного рейтингового агентства S&P, передает Reuters.

В долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа Газпрома в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа по трубопроводам или сжиженным газом, что в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых Газпромом альтернативных маршрутов, отмечает агентство.

В базовом сценарии S&P не ждет значительных перебоев в поставках Газпрома в Европу, где компания занимает 34% рынка.

"Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены... Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время сильных холодов", - говорится в обзоре.

Через территорию Украины проходит около половины экспорта Газпрома в Европу, и зависимость от украинского транзита останется высокой по меньшей мере до тех пор, пока не заработают газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток, отмечает S&P.

"Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов, украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей", - говорится в отчете агентства.

S&P будет рассматривать какие-либо значительные перерывы поставок или задержки в получении разрешений от регулирующих органов как плохой сигнал о кредитоспособности Газпрома.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Газпром направил официальное уведомление в "Нафтогаз Украины" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" уведомление о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения или пересмотра условий контрактов на поставку и транзит газа.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.