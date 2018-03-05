Газпром отправил официальное уведомление о расторжении контракта – Миллер

Газпром направил официальное уведомление в "Нафтогаз Украины" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер, передает "Интерфакс-Украина".

"Стокгольмский арбитражный суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило баланс сторон по данному контракту", - заявил глава "Газпрома".



"При этом арбитраж своё решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел в Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы в Украине. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действие этих контрактов является экономически не выгодным и не целесообразным. "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", - отметил Миллер.

Напомним, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

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Экономическая правда