Суд подтвердил ничтожность ряда сделок банка "Михайловский"

Решения хозяйственных судов о применении последствий ничтожности сделок, заключенных банком "Михайловский" с "Инвестиционно-расчетным центром" и "Кредитно-инвестиционным центром", являются правомерными.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

"Это подтвердил Ровенский апелляционный хозяйственный суд, который своими постановлениями признал правомерными решение судов предыдущей инстанции о применении последствий ничтожности сделок и взыскании в пользу банка "Михайловский" по указанным решениям денежных средств на общую сумму 1,6 млрд грн", - уточняет ФГВФЛ.

Эти судебные решения подтверждают тот факт, что заключение банком договоров с "Инвестиционно-расчетным центром" и "Кредитно-инвестиционный центром" привело к незаконному выведению средств из банка, как следствие, к его неплатежеспособности.

Процедура ликвидации банка продолжается в установленном законом порядке.

Как сообщалось, Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года.

Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Согласно обнародованной ранее информации, физические лица в отделениях банка "Михайловский" в период с ноября 2014 года по 18 мая 2016 года вносили денежные средства в пользу ООО "Инвестиционно-расчетный центр" (ИРЦ) и ООО "Кредитно-инвестиционный центр" (КИЦ) по договорам финансового займа.

По такой схеме было привлечено порядка 1,5 млрд гривен.

19 мая банк "Михайловский" купил за 741,6 млн гривен у ИРЦ и КИЦ фиктивные права требования на денежные средства по договорам продажи "мусорных" ценных бумаг.

В результате этих манипуляций в бухгалтерском учете сумма средств на счетах ИРЦ и КИЦ выросла до 1,612 млрд гривен.

В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.

19 ноября 2016 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг", приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно прочитать в материале "Экономической правды".

Экономическая правда