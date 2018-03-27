В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos
Запорожская компания "Инфоком ЛТД" разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться без участия живого водителя.
Об этом пишет ain.ua.
Это первый легковой "беспилотник", представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе.
"Почему "Ланос"? Потому что это — национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу", — пояснил руководитель департамента по беспилотным технологиям "Инфоком ЛТД" Сергей Румянцев.
Pilotdrive — это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой.
Программная часть полностью разработана инженерами "Инфоком", аппаратную покупают за рубежом.
Это единственный известный украинский "беспилотник", работа над ним ведется с 2015 года.
Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток.
Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.
Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон.
Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть.
Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.
Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.
Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя.
В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.
Стоимость системы пока не раскрывают — это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться.
Как сообщалось, "Запорожский автомобилестроительный завод" остановил производство автомобилей модели Lanos.
Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на авто, а также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных авто в обход растаможки.
Напомним, в марте беспилотная машина онлайн-сервиса по заказу такси Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.