В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos

Запорожская компания "Инфоком ЛТД" разработала беспилотный Lanos, который способен передвигаться без участия живого водителя.

Об этом пишет ain.ua.

Это первый легковой "беспилотник", представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КРАЗе.

"Почему "Ланос"? Потому что это — национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу", — пояснил руководитель департамента по беспилотным технологиям "Инфоком ЛТД" Сергей Румянцев.

Pilotdrive — это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта — грузовой, пассажирский, легковой.

Программная часть полностью разработана инженерами "Инфоком", аппаратную покупают за рубежом.

Это единственный известный украинский "беспилотник", работа над ним ведется с 2015 года.

Система ориентируется при помощи камер, датчиков, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток.

Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон.

Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, выбегающих на проезжую часть.

Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики — система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунд.

Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает на диспетчерский пункт.

Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя.

В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.

Стоимость системы пока не раскрывают — это еще не окончательная версия, она будет дорабатываться.

Как сообщалось, "Запорожский автомобилестроительный завод" остановил производство автомобилей модели Lanos.

Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на авто, а также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных авто в обход растаможки.

Напомним, в марте беспилотная машина онлайн-сервиса по заказу такси Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.