Самоуправляемый автомобиль Uber сбил насмерть пешехода

Беспилотная машина онлайн-сервиса по заказу такси Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.

Об этом сообщает AP.

Это первый известный случай смерти пешехода от технологии. 49-летняя женщина умерла в больнице от полученных травм.

Водитель в это время находился в машине, но автомобиль ехал в режиме автопилота.

В Uber выразили соболезнования семье погибшей.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz