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Самоуправляемый автомобиль Uber сбил насмерть пешехода

Вторник, 20 марта 2018, 10:10

Беспилотная машина онлайн-сервиса по заказу такси Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.

Об этом сообщает AP.

Это первый известный случай смерти пешехода от технологии. 49-летняя женщина умерла в больнице от полученных травм.

Водитель в это время находился в машине, но автомобиль ехал в режиме автопилота.

В Uber выразили соболезнования семье погибшей. 

После инцидента компания приостановила тестирование беспилотных машин по всей территории США. 

Напомним, недавно власти Калифорнии приняли новые правила, разрешающие компаниям испытывать и использовать на дорогах штата автомобили без водителей.

Экономическая правда

Uber авто
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