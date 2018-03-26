Выросли тарифы на электроэнергию для промышленности

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на второй квартал 2018 года на 2,1-9,1%.

Об этом сообщает УНИАН.

Согласно сообщению НКРЭКУ, тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 гривни/кВт-ч (без НДС).

Например, для предприятий, которые подключены к сетям "Киевэнерго" стоимость электроэнергии выросла на 6,6% - до 1,72 гривни/кВт-ч, "Одессаоблэнерго" - на 6,9% - до 1,79 гривни/кВт-ч, "Хмельницкоблэнерго" - на 7,9% - до 1,85 гривни/кВт-ч и "Энергия-Новый Роздол" - на 9,1% - до 2,17 гривни/кВт-ч.

Тарифы для потребителей второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) выросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-ч.

По информации НКРЭКУ, тариф для абонентов "Винницаоблэнерго" увеличился на 4,8% - до 2,36 гривни/кВт-ч, "Закарпатьеоблэнерго" на 3% - до 2,39 гривни/кВт-ч и "Черниговоблэнерго" на 4,3% - 2,39 гривни/кВт-ч.

Наибольший рост тарифов в группе потребителей второго класса напряжения (7,5%) произошел для компаний, которые подключены к сетям компании "Энергия-Новояворовск" (г. Новояворовск, Львовская область).

В конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1,562 гривни за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% было выше предыдущего показателя.

Согласно проекту решения, рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ на 16,7% и уголь (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украины (так называемая формула "Роттердам+").

На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

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