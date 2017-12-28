Официально: Нацкомиссия по тарифам повысила цену на электроэнергию

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2018 году вырастет на 16,2%.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Национальной комиссии, осуществяющей государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг.

Повышение цены будет проходить в два этапа: с 1 января 2018 года она вырастет на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%.

Согласно проекту решения, рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ на 16,7% и уголь (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украины (так называемая формула "Роттердам+").

В частности, в ОРЦ учтена индикативная цена угля, определенная на основании средней цены на европейском рынке за период декабрь 2016 - ноябрь 2017 года, на уровне 83,08 доллара за тонну, что на 25,8% или на 17,04 доллара выше цены, заложенной в ОРЦ на 2017 год.

Кроме того, цена транспортировки угля, определенная на основании средней стоимости доставки угля из портов Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен в украинские порты, составила 12,21 доллара за тонну (средняя ставка фрахта) и 7,02 доллара за тонну (средняя ставка перегрузки). Указанная средняя ставка фрахта на 24,1% или на 2,37 доллара за тонну выше учтенной в ОРЦ на 2017 год.

Напомним, ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

Как сообщалось, такое решение может принести дополнительно 10 миллиардов гривен ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

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Экономическая правда