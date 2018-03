НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют скупку компаниями группы ICU (Investment Capital Ukraine) еврооблигаций холдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в рамках расследования уголовного производства по введению формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает Liga.net.

Сообщается, что 1 марта Соломенский райсуд разрешил детективам НАБУ получить доступ к документам о покупке группой ICU еврооблигаций холдинга ДТЭК. Об этом говорится в определении суда, обнародованном в едином реестре судебных решений.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что компании ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd, входящие в группу ICU, с сентября 2015 г. по май 2016 г. приобрели еврооблигации DTEK Finance plc на Ирландской фондовой бирже. Покупка совпала с разработкой Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии (т.н. формула Роттердам+).

НАБУ подчеркивает, что Дмитрий Вовк, возглавляющий Национальную комиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая и ввела формулу "Роттердам+", ранее работал в группе ICU.

После введения формулы весной 2016 г. стоимость еврооблигаций DTEK Finance plc выросла на 60% от стоимости их приобретения.

"Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что именно благодаря принятию главой и членами НКРЭКУ постановления №289, стоимость приобретенных ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd еврооблигаций DTEK Finance plc значительно возросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли по результатам проведенных операций по купле-продаже ценных бумаг", - говорится в судебном определении.

Отмечается, что у следствия есть достаточные основания полагать, что глава и члены НКРЭКУ, при принятии формулы Роттердам+ действовали не только в интересах компаний группы ДТЭК, но и в интересах юридических и физических лиц, которые в течение 2015 - 2016 гг. через компании группы ICU, осуществляли приобретение еврооблигаций DTEK Finance plc.

"ICU, как законопослушная группа, действует строго в рамках законодательства стран, в юрисдикциях которых зарегистрированы и проводят операции компании группы. ICU всегда добросовестно предоставляет документы, требуемые в соответствии с полученными в установленном порядком запросами, и заинтересована в объективном, аполитичном и незаангажированном процессе установления истины", - заявили в ICU.

Напомним, НАБУ в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц НКРЭКУ при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга "ДТЭК".

Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

Совладельцем и председателем совета директоров группы была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

После революции компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЕКП, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала председателем Нацбанка.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, согласно которому экс-президенту Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины помогла компания ICU.

Как сообщалось, следующий президент, Петр Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 года президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".

Макара Пасенюка характеризуют как "финансиста Порошенко". Депутаты с БПП называют его одним из самых сведущих в делах бизнеса президента.

Экономическая правда

