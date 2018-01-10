Інвесткомпанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів

Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU.

В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею.

У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей.

Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.

Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як "фінансиста Порошенка".

Ще один факт — свого часу ICU супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у "сліпий траст".

Депутати з БПП називають Пасенюка одним з найбільш обізнаних у справах бізнесу Порошенка.

Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.

Відповідно до секретного документу, ICU уклав угоду з купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.

Пізніше був виявлений ​ зв'язок цих компаній з оточенням екс-президента Януковича.

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

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Економічна правда