МВФ выступает против "нулевой декларации" – Данилюк

Международный валютный фонд выступает против проведения в Украине налоговой амнистии.

Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало. Прежде, чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации: показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить", – сказал он.

Глава Минфина также отметил, что ведомство рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о "нулевой декларации" и косвенных методах в пакете с BEPS, однако подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

"Другое дело - разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с НБУ и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона", – добавил министр.

Ранее Данилюк сообщил, что без институциональной реформы ДФС внедрение нулевой декларации станет инструментом давления или легализации коррупционных и нелегальных доходов.

Как сообщалось, президент на недавней встрече с бизнес-сообществом выступил за проведение налоговой амнистии, предложив возвратиться к обсуждению "нулевой декларации".

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