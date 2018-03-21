Межбанк открылся укреплением гривни

21 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:35 установились на уровне 26,23-26,27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,23-26,27 гривни;

Евро - 32,22-32,27 гривни;

Российский рубль - 0,4561-0,4571 гривни.

Напомним, Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 марта на уровне 26,3 гривни.

20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,36 гривни за доллар.

Экономическая правда