Межбанк открылся укреплением гривни
Среда, 21 марта 2018, 11:04
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21 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:35 установились на уровне 26,23-26,27 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,23-26,27 гривни;
Евро - 32,22-32,27 гривни;
Российский рубль - 0,4561-0,4571 гривни.
Напомним, Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 марта на уровне 26,3 гривни.
20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,36 гривни за доллар.
Экономическая правда