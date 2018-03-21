Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 21 березня на рівні 26,3 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,28 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,558 гривні.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,36 гривні за долар.

Нагадаємо, на 20 березня Нацбанк послабив курс гривні до долара на 8 копійок.

Раніше у НБУ пояснили, чому падає курс долара.

Економічна правда