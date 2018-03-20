Гривня на міжбанку зросла
Вівторок, 20 березня 2018, 17:10
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20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,36 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,32-26,36 гривні;
Євро - 32,28-32,33 гривні;
Російський рубль - 0,4560-0,4570 гривні.
Нагадаємо, 20 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,40-26,44 гривні за долар.
Економічна правда