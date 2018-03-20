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Гривня на міжбанку зросла

Вівторок, 20 березня 2018, 17:10
 

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,36 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,32-26,36 гривні;

Євро - 32,28-32,33 гривні;

Російський рубль - 0,4560-0,4570 гривні.

Нагадаємо, 20 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,40-26,44 гривні за долар.

Економічна правда

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