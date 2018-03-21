Официальный курс: гривня перешла к укреплению
Среда, 21 марта 2018, 09:00
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 21 марта на уровне 26,3 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,28 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,558 гривни.
20 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32-26,36 гривни за доллар.
Напомним, на 20 марта Нацбанк ослабил курс гривни к доллару на 8 копеек.
Ранее в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.
Экономическая правда