НБУ установил официальный курс гривни на 20 марта
Вторник, 20 марта 2018, 09:00
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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 20 марта на уровне 26,43 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,54 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5934 гривни.
Напомним, 19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40-26,44 гривни за доллар.
Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.
Экономическая правда