НБУ установил официальный курс гривни на 20 марта

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 20 марта на уровне 26,43 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,54 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5934 гривни.

Напомним, 19 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,40-26,44 гривни за доллар.

Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.

Экономическая правда