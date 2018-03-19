Гривня на міжбанку стабільна
Понеділок, 19 березня 2018, 18:00
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19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,40-26,44 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,40-26,44 гривні;
Євро - 32,52-32,57 гривні;
Російський рубль - 0,4556-0,4566 гривні.
Нагадаємо, 19 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,41-26,45 гривні за долар.
Економічна правда