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Гривня на міжбанку стабільна

Понеділок, 19 березня 2018, 18:00
 

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,40-26,44 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,40-26,44 гривні;

Євро - 32,52-32,57 гривні;

Російський рубль - 0,4556-0,4566 гривні.

Нагадаємо, 19 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,41-26,45 гривні за долар.

Економічна правда

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