Минэнерго РФ: Контракты должны исполняться

Александр Новак

В ближайшее время минэнерго РФ проведет переговоры с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем по поводу ситуации вокруг контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит в Европу.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РБК.

"Мне должен позвонить господин Шефчович. В ближайшее время", — сообщил Новак.

Министр уточнил, что ранее договаривался с ним о регулярных встречах и о встрече после окончательного решения Стокгольмского арбитража.

"Встретимся, обсудим все детали", — сказал Новак.

"Мы исходим из того, что контракты должны исполняться", — добавил он.

Напомним, "Газпром" заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, "Газпром" не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.