Газпром в ближайшее время не будет прекращать транзит газа через Украину

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, "Газпром" не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Об этом заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Если бы это было так, мы бы так прямо сказали", — сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник РБК в трейдерской "дочке" "Газпрома" также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.​

"Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину", — сказал собеседник.

Сам транзитный контракт "Газпрома", как сообщает издание, также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения.

"В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма", — говорится в тексте соглашения.

Напомним, "Газпром" заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".