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Гройсман рассказал, что думает о налоге на выведенный капитал

Понедельник, 19 марта 2018, 09:45
 

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против расширения бюджетного дефицита при введении налога на выведенный капитал.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины", - заявил Гройсман.

"Считаю, что введение налога на выведенный капитал - это прежде всего вопрос конкретных расчетов. Сначала нужно разработать безболезненный механизм внедрения налога", - добавил премьер.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде.

Экономическая правда

Гройсман налоги бюджет
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