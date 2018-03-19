Гройсман рассказал, что думает о налоге на выведенный капитал

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против расширения бюджетного дефицита при введении налога на выведенный капитал.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины", - заявил Гройсман.

"Считаю, что введение налога на выведенный капитал - это прежде всего вопрос конкретных расчетов. Сначала нужно разработать безболезненный механизм внедрения налога", - добавил премьер.

Я за те, щоб максимально зменшувати тиск на бізнес. Але я проти неконтрольованих втрат для бюджету України.

Вважаю, що введення податку на виведений капітал – це перш за все питання конкретних розрахунків. Спочатку потрібно розробити безболісний механізм впровадження податку. pic.twitter.com/oY17sliCcz — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 марта 2018 г.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде.

Экономическая правда