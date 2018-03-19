НБУ установил официальный курс гривни на 19 марта
Понедельник, 19 марта 2018, 09:00
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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 19 марта на уровне 26,35 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,41 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5838 гривни.
Напомним, 16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41-26,45 гривни за доллар.
Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.
Экономическая правда