Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку ще трохи впала

П'ятниця, 16 березня 2018, 17:05
 

16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,41-26,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,41-26,45 гривні;

Євро - 32,38-32,43 гривні;

Російський рубль -  0,4576-0,4586 гривні.

Нагадаємо, 16 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,35-26,40 гривні за долар.

Економічна правда

курс валют
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку продовжує слабшати 16 березня 2018, 11:15
Офіційний курс: долар зміцнився на чверть гривні 16 березня 2018, 09:00
Гривня на міжбанку продовжує падати 15 березня 2018, 18:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті