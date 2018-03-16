Гривня на міжбанку ще трохи впала
П'ятниця, 16 березня 2018, 17:05
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16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,41-26,45 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,41-26,45 гривні;
Євро - 32,38-32,43 гривні;
Російський рубль - 0,4576-0,4586 гривні.
Нагадаємо, 16 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 26,35-26,40 гривні за долар.
Економічна правда