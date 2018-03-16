Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться

Пятница, 16 марта 2018, 20:46

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 19 марта на уровне 26,35 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,41 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5838 гривни.

Напомним, 16 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41-26,45 гривни за доллар.

Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.

Экономическая правда

НБУ гривня
powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк определил семь стратегических целей 16 марта 2018, 11:43
Порошенко: Хотелось бы снижения учетной ставки 16 марта 2018, 09:30
Без "сюрпризов": кто такой Смолий и что о нем думают банкиры 16 марта 2018, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте