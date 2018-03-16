Официальный курс: доллар укрепился на четверть гривни

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 26 копеек, установив его на 16 марта на уровне 26,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6077 гривни.

Напомним, 15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28-26,32 гривни за доллар.

Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.

Экономическая правда