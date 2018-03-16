Официальный курс: доллар укрепился на четверть гривни
Пятница, 16 марта 2018, 09:00
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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 26 копеек, установив его на 16 марта на уровне 26,27 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,6077 гривни.
Напомним, 15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28-26,32 гривни за доллар.
Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.
Экономическая правда