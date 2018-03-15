Гривна на межбанке продолжает падать

15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28-26,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,28-26,32 гривни;

Евро - 32,44-32,48 гривни;

Российский рубль - 0,4580-0,4593 гривни.

Напомним,15 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,13-26,17 гривни за доллар.

Экономическая правда