Гривна на межбанке продолжает падать
Четверг, 15 марта 2018, 18:00
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15 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,28-26,32 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,28-26,32 гривни;
Евро - 32,44-32,48 гривни;
Российский рубль - 0,4580-0,4593 гривни.
Напомним,15 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,13-26,17 гривни за доллар.
Экономическая правда