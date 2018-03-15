OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О новом главе НБУ, аграрном рейдерстве и отказе от российского газа.

О новом главе НБУ. Верховная Рада назначила главой Национального банка Украины Якова Смолия.

О заробитчанах. Объем перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 году почти в полтора раза и составил около 100 миллиардов гривен.

О российском газе. Великобритания ищет других поставщиков газа в рамках мероприятий, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

Об аграрном рейдерстве. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, призванный минимизировать аграрное и земельное рейдерство.

О Бакулине. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина из фракции "Оппозиционный блок".

Об увольнении Гонтаревой. Народные депутаты проголосовали за увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка.

О долгах олигархов. Крупные украинские олигархи имеют долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму 45,2 миллиарда гривен.

О ценах на газ. Президент Петр Порошенко предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда, но этого не произошло.

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