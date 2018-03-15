Олигархи должны НБУ 45 миллиардов – Гонтарева

дмитрий Фирташ

Крупные украинские олигархи имеют долг перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму 45,2 миллиарда гривен.

Об этом заявила экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева во время отчета в Верховной Раде.

"Давайте посмотрим более детально на эти непогашенные за последние три года 45,2 млрд грн… Приведу вам перечень неплатежеспособных банков – крупнейших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-собственников, поскольку это очень известные олигархи в нашей стране", - начала Гонтарева.

"Безусловный лидер - Олег Бахматюк по кредитам двух своих банков – "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи банка – 10,2 млрд грн, банк "Надра" – Дмитрий Фирташ – должен НБУ по кредитам 9,8 млрд грн", - заявила Гонтарева.

"Николай Лагун должен по кредитам Дельта-Банка 8 млрд грн, Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен НБУ 6,3 млрд грн, Леонид Климов, который и сейчас является народным депутатом и даже входит в комитет финансовой политики и банковской деятельности – 3,4 млрд грн и все другие – 7,5 млрд грн", - сказала она.

Гонтарева напомнила, что банкротство банка не означает, что их экс-собственники полностью освобождаются от долгов своих банков.

Именно поэтому НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков, а также инициировал 44 судебных разбирательства.

"Государственные средства необходимо возвращать, и точка", - подчеркнула она.

Экс-глава НБУ также напомнила, что невозвращенные центробанку кредиты рефинансирования в большинстве выдавались с 2008 года, предоставлялись без должного залога – а именно под неликвидные активы по завышенной в разы стоимостью.

Напомним, Нацбанк 19 марта 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВиЭйБи банка".

Как известно, прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье "Хищение в особо крупных размерах" относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка. Ранее, НБУ сообщил, что регулятор подал на Бахматюка, как владельца признанных неплатежеспособными банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива", в суд 5 исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, которые суммарно задолжали Нацбанку по рефинансированию 10,9 млрд грн. Как сообщалось, Национальная полиция расследует преступление, совершенное бывшим топ-менеджментом банка "Надра", совместно с его владельцами, - завладение госсредствами НБУ в размере 10,4 млрд гривен. Также были озвучены причины банкротства банка.

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Экономическая правда