Курс валют от НБУ: доллар и евро укрепились на 10 копеек
Четверг, 15 марта 2018, 09:00
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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 марта на уровне 26,01 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,17 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,5689 гривни.
Напомним, 14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,17 гривни за доллар.
Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.
Экономическая правда