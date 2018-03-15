Курс валют от НБУ: доллар и евро укрепились на 10 копеек

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 марта на уровне 26,01 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,17 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,5689 гривни.

Напомним, 14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,17 гривни за доллар.

Напомним, в НБУ объяснили, почему падает курс доллара.

Экономическая правда