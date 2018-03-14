Гривна на межбанке неожиданно рухнула

14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,13-26,17 гривни;

Евро - 32,30-32,35 гривни;

Российский рубль - 0,4577-0,4587 гривни.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 14 марта начались с повышения котировок курса гривни с 25,94-25,98 за доллар до 25,98-26,01 за доллар.

Экономическая правда