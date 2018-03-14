Гривна на межбанке неожиданно рухнула
Среда, 14 марта 2018, 17:20
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14 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,17 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,13-26,17 гривни;
Евро - 32,30-32,35 гривни;
Российский рубль - 0,4577-0,4587 гривни.
Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 14 марта начались с повышения котировок курса гривни с 25,94-25,98 за доллар до 25,98-26,01 за доллар.
Экономическая правда