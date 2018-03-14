Кабмин предоставил отсрочку Ахметову в возвращении миллиардного кредита

Предприятия тепловой генерации получат годовую отсрочку на возвращение ГП "Энергорынок" 1,7 миллиарда гривен кредитов.

Соответствующее решение Кабмин принял 14 марта.

В частности, решение Кабмина предусматривает продление срока погашения кредитных средств, привлеченных у Государственного Ощадного банка для осуществления авансовых платежей энергогенерирующим компаниям на поставку угольной продукции, до мая 2019 года.

Кредиты "Энергорынку" - это авансовые платежи за электроэнергию ТЭС, которая будет поставлена ​​в будущем. Таким образом тепловая генерация получает бесплатные кредиты.

Больше всего таких бесплатных кредитов получает компания "ДТЭК" Рината Ахметова.

Также предприятия "ДТЭК" являются крупнейшими должниками "Энергорынка", хотя официально государственное предприятие также имеет долги перед генерирующими компаниями Ахметова.

Но эти долги образовались из-за того, что "Энергорынку" задолжали подконтрольные "ДТЭК" энергораспределительные компании - облэнерго, которым платят за электроэнергию потребители.

По состоянию на осень 2017 года группа "ДТЭК" была должна "Энергорынку" на 5,1 млрд грн больше, чем тот ей.

В январе правительство распределило 2 млрд грн таких кредитов для тепловой генерации.

В то же время, другие производители, в том числе государственные "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", не получили авансов.

Возврат кредитных средств заложен целевой надбавкой в ​​тарифы потребителям.

Сам тариф тепловой генерации в 2018 году уже на 125% выше, чем соответствующий тариф в 2015 году, когда выдавались впервые упомянутые авансы для тепловой генерации.

По итогам года "ДТЭК" показала рост EBITDA на 29% - до 23 млрд грн.

Другая теплогенерирующая компания - ОАО "Центрэнерго" по итогам года показала рост чистой прибыли на 390% - до 1,9 млрд грн.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU.

Совладельцем ICU был экс-министр энергетики Владимир Демчишин. В этой же компании ранее работал нынешний глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

В апреле НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

Детальнее читайте в колонке: Как Кабмин хочет подарить Ахметову бесплатный кредит на миллиард гривен