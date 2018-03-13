Гривня на межбанке стабильна, однако НБУ скупает валюту

13 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:20 установились на уровне 25,89-25,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,89-25,92 гривни;

Евро - 31,9-31,93 гривни;

Российский рубль - 0,4541-0,4551 гривни.

Национальный банк несмотря на стабильность гривни на открытии торгов на межбанке во вторник объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 13 марта на уровне 25,92 гривни.

12 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,89-25,92 гривни за доллар.

Экономическая правда