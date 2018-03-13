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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 13 березня 2018, 09:24

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 13 березня на рівні 25,92 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,89 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5793 гривні.

Нагадаємо, 12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,89-25,92 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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