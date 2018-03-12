Гривня зміцнилася на міжбанку "попри" аукціон НБУ

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,89-25,92 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,89-25,92 гривні;

Євро - 31,89-31,93 гривні;

Російський рубль - 0,4551-0,4560 гривні.

Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 59,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 12 березня почалися зі зниження котирувань курсу гривні з 26,01-26,05 за долар до 25,87-25,91 за долар.

Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.

Економічна правда