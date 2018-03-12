НБУ "притормозит" повышение учетной ставки

Члены комитета по монетарной политике НБУ сомневаются в необходимости дальнейшего повышения учетной ставки в апреле.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов комитета.

Члены комитета отметили, что видение следующего решения относительно учетной ставки сейчас отличается от того, которое превалировало во время обсуждения решения в начале года.

Во время заседания все члены комитета сошлись на мнении, что в случае повышения учетной ставки до 17%, необходимость дальнейшего ее повышения в апреле не является очевидной.

Напомним, 1 марта Национальный банк поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

Повышение учетной ставки стало четвертым подряд и было ответом на отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков.

27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

25 января учетная ставка выросла на 1,5 процентных пункта до 16%.

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Экономическая правда