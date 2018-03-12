Маск хочет отправить корабль на Марс уже в следующем году

Основатель и главный исполнительный директор Space X Илон Маск заявил, что его компания будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году.

Об этом Маск рассказал на фестивале South by Southwest в Техасе, передает Independent.

Предприниматель отметил, что первые "короткие" полеты могут быть осуществлены в первой половине следующего года.

"Прямо сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс", - заявил он. При этом Маск добавил, что его прогнозы иногда оказываются слишком оптимистичными.

Напомним, 6 февраля SpaceX осуществила исторический запуск Falcon Heavy - самой мощной ракеты в мире. Позже стало известно, что центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке.

Полезной нагрузкой во время тестового запуска Falcon Heavy служил личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. ЭП писала о том, что произойдет с Tesla Маска в космосе.

После запуска Falcon Heavy Маск заявил, что планирует сфокусироваться на Big Falcon Rocket.

Маск рассказал, что "если повезет", следующем году проведут серию вертикальных взлетов и посадок BFR на небольшую высоту.

Отмечалось, что полноценный тестовый полёт корабль сможет совершить к 2021-2022 году.

Экономическая правда