Маск хочет отправить корабль на Марс уже в следующем году
Основатель и главный исполнительный директор Space X Илон Маск заявил, что его компания будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году.
Об этом Маск рассказал на фестивале South by Southwest в Техасе, передает Independent.
Предприниматель отметил, что первые "короткие" полеты могут быть осуществлены в первой половине следующего года.
"Прямо сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс", - заявил он. При этом Маск добавил, что его прогнозы иногда оказываются слишком оптимистичными.
Напомним, 6 февраля SpaceX осуществила исторический запуск Falcon Heavy - самой мощной ракеты в мире. Позже стало известно, что центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке.
Полезной нагрузкой во время тестового запуска Falcon Heavy служил личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. ЭП писала о том, что произойдет с Tesla Маска в космосе.
После запуска Falcon Heavy Маск заявил, что планирует сфокусироваться на Big Falcon Rocket.
Маск рассказал, что "если повезет", следующем году проведут серию вертикальных взлетов и посадок BFR на небольшую высоту.
Отмечалось, что полноценный тестовый полёт корабль сможет совершить к 2021-2022 году.
Экономическая правда