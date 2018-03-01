OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Стокгольмском арбитраже, учетной ставке и укреплении гривни.

О стокгольмском арбитраже. "Нафтогаз" заявляет о победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в споре по транзитному контракту.

О финансовой помощи. Европейская комиссия готова предложить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, несмотря на неполное выполнение требований по предыдущей программе.

О российском газе. "Газпром" получил денежные средства от "Нафтогаза Украины" в оплату мартовских поставок газа, но вернул их назад.

Об Абрамовиче. Evraz российского олигарха Романа Абрамовича намерен продать свой металлургический завод в городе Днепр.

Об учетной ставке. Национальный банк поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

О миллиардном штрафе Коболева. Государственная фискальная служба оштрафовала главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на общую сумму 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.

Об укреплении гривни. Увеличение поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках обусловили укрепление гривни.

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Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл в битве под Стокгольмом

Международные арбитры поставили точку в затянувшемся споре между энергетическими гигантами. ЭП объясняет, что означает последний приговор для Украины, и с чем вышел из этой истории "Нафтогаз".

Являются ли госпредприятия менее прибыльными, чем частные?

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