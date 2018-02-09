Данилюк рассказал о целях визита экспертов МВФ в Киев

Группа экспертов Международного валютного фонда в рамках визита в Киев, в том числе, предоставит властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на брифинге.

"Вместе с миссией прибудет несколько экспертов, которые будут работать и предоставят рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда", - сказал он.

При этом Данилюк отметил: сейчас именно то время, когда эта миссия МВФ необходима для того, чтобы Украина могла продвинуться далее в сотрудничестве с Фондом.

Как сообщалось, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с представителями власти Украины.

Напомним, во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества сМеждународными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

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Экономическая правда