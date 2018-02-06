OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О 7-миллиардном кредите от Китая, RAB-тарифах и газовом бизнесе Януковича.

О 7-миллиардном кредите от Китая. Украина находится в переговорном процессе с китайской стороной по привлечению 7 миллиардов долларов для реализации ряда инфраструктурных проектов.

О "крутом пике" на рынке акций США. Рынок акций США прервал самый продолжительный в своей истории период стабильного роста и ушел "в крутое пике".

О RAB-тарифах. ПАО "Винницаоблэнерго" получило одобрение для перехода на стимулирующее регулирование тарифов на распределение и поставку электрической энергии с 1 апреля 2018 года.

Об инвестициях в инфраструктуру. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в 2018 году инвестиции в инфраструктуру Украины составят 86 млрд гривен.

О базах данных клиентов "Новой почты". В "темном интернете" выставлены на продажу две базы клиентов "Новой почты" - на 500 тысяч и на 18 миллионов пользователей.

О газовом бизнесе Януковича. "Смотрящий" за угольной отраслью Виталий Кропачев будет совместно с немецкой компанией развивать газовый бизнес, купленный у Александра Януковича.

Об инвестфонде Черновецкого. Инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG) профинансировала два агропроекта в прошлом году и не исключает сделок в агропромышленном комплексе в 2018 году.

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