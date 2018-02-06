На линии воды. Секреты директора водоканала

Реформирование коммунальных предприятий должно начаться с модернизации сознания людей. Вода в мире — приоритет. В Украине воды много, но она низкого качества из-за отсутствия долгосрочных стратегий и грамотного менеджмента.

За редким исключением ситуацию с украинскими водоканалами можно охарактеризовать как печальную. Средние потери воды при ее доставке до потребителя составляют 30-40%. Это результат изношенности труб. Дороги часто проседают из-за того, что текут трубы, проложенные под дорожным полотном.

Коммунальное хозяйство зачастую выглядит как черная дыра: сколько в него не инвестируй, все кажется неэффективным. Во время латания дыр на одном участке может возникнуть несколько порывов на других участках.

Очень просто оказаться в ситуации, когда все недовольны твоей работой. Депутатам кажется, что водоканал потратил слишком много денег на ремонт, жители жалуются, что ремонт идет недостаточно быстро и эффективно.

Если перейти от философии вечного латания дыр к управлению коммунальным предприятием по законам менеджмента, то можно создать проекты, способные перезапустить систему. Реализация простых и очевидных решений позволит создать предпосылки для модернизации коммунального объекта в целом.

Итак, вот что удалось сделать за полтора года в Житомирском водоканале, куда я пришел с должности управленца в одной из иностранных компаний.

Единое окно

Когда я впервые попал на водоканал, то был удивлен тем, что посетители ходили из кабинета в кабинет в поиске того, кто решит их вопрос. Чаще всего, решит нелегально, за оплату наличными. Сотрудники водоканала не считали это коррупцией, это было просто частью старой корпоративной культуры.

Побороть такой подход можно было только путем разрыва связи потребителя услуги с исполнителем. Для этого мы на первом этаже организовали "единое окно" по приему граждан. Тут работают приветливые сотрудницы, которые прошли специальные тренинги и умеют предоставлять сервис.

Есть также электронная очередь и электронная оплата услуг. Теперь гражданин приходит, и дальше его запрос передается в конкретный отдел. Человек получает не просто ответ, а решение проблемы в течение десяти дней.

Незаконные врезки

Уровень культуры настолько низкий, что люди не считают незаконную врезку в общий водопровод воровством. Мы создали группу специалистов, в том числе юристов, которые разъясняют гражданам, какие последствия им грозят из-за незаконного использования общественных ресурсов. Отрезаем и штрафуем.

Замена оборудования

Особенность советских коммунальных предприятий в том, что они почти всегда рассчитаны на большую мощность. Например, в городе в советское время жило 400 тыс людей, оборудование рассчитано на миллион человек. Сейчас живет 250 тыс. Мощность оборудования иногда превышает потребность в пять раз.

В 2016-2017 годах на восьми насосных станциях было заменено оборудование. Средний эффект — 30% экономии электроэнергии. Регулятор видит, что мы меньше потребляем электроэнергии и уменьшает тариф для граждан. В целом за год удалось сократить расход электроэнергии на 4%, это больше 2 млн грн.

За эти средства можно реконструировать еще несколько насосных станций. Если правильно расставить приоритеты, то коммунальные предприятия могли бы найти ресурсы для модернизации "внутри", а не привлекать международные кредиты.

Строительство станций

Горожане недовольны напором воды из крана. Им невозможно объяснить: если мы повысим давление на главной насосной станции, у нас начнут стихийно рваться трубы по всему городу. Из-за этого мы держим оптимально невысокое давление на грани скандала. В час пик в некоторых домах нет воды.

Решить проблему можно повышением давления в системе, но тогда неизбежны порывы — такой замкнутый круг. Выход — начинаем восстанавливать насосные станции повышения давления и передавать их на баланс домов и ОСББ.

В 2017 году построили четыре насосные станции, чтобы решить проблемы высоток. Анализ гидравлической системы показал, что у нас такие проблемные объекты в 20 кварталах. Запустив четыре реконструированные насосные станции, водоканал сэкономил 0,5 млн грн на электроэнергии.

Ремонт задвижек

В городе больше 4 тыс задвижек, которые не менялись почти 30 лет. Их изношенность — проблема стихийного бедствия. Без задвижек невозможно заменить участок трубопровода, поэтому мы начали постепенную их замену.

За десять месяцев заменили 70 единиц, потратив на это около 0,5 млн грн. Сразу же получили эффект: теперь мы гораздо быстрее чиним трубы в момент порывов.

Вопрос канализации

В Житомире 24 канализационно-насосные станции, и все они в таком состоянии, что их можно квалифицировать как экологическую угрозу. Кроме того, эти объекты пожирают электроэнергию. Эта телега не просто не едет вперед, она на всей скорости катится назад. Это хозяйство нужно немедленно реконструировать.

На одной из станций мы заменили оборудование и сделали первую необслуживаемую людьми станцию за счет установки датчиков и камер.

Недавно закончили пилотный проект по управлению этой станцией через интернет. Стоимость проекта — 11 тыс грн. Если проект докажет свою результативность, его можно будет масштабировать не только на наш водоканал.

Месяц назад мы завершили самый большой по мощности проект по энергетическому оборудованию: установили новые воздуходувки для очистки сточных вод. Этот проект позволяет экономить больше 1 млн грн.

Замена ламп

Каждый месяц мне приносили счет на 8 тыс грн за лампы накаливания. "Давайте поставим энергосберегающие лампы", — просил я главного энергетика несколько месяцев. "Это дорого", — каждый раз слышал в ответ.

Тогда мой заместитель посчитал экономию, нашел компанию, которая предоставила товарный кредит, и взял в кредит 1 700 энергосберегающих ламп. Товарный кредит нам рассчитали на три месяца.

Вкрутив лампочки, мы сэкономили 2% электроэнергии, а инвестиция окупилась не за три, а за два месяца. Это пример того, как простые решения ведут к экономии.

Реформа структуры

Казалось, после быстрой наладки работы "единого окна", в таком же темпе удастся наладить работу бэк-офиса. Однако я столкнулся с колоссальной нехваткой квалифицированных инженеров. У нас нет кадров, готовых работать с современным оборудованием и способных оценивать технические решения.

Даже если завтра будут средства для полной модернизации водоканала, то из 800 сотрудников я не наберу и рабочей группы для постановки такой задачи. Это проблема не отдельного водоканала, а всей отрасли. Для ее решения нужно объединяться с училищами, вузами, исследователями, поставщиками технологий.

Электронная карта

Наличие электронной модели городских сетей — это мечта каждого директора водоканала. Такая модель позволяет правильно рассчитать гидравлику. Чтобы создать такую модель, надо было провести аудит сетей и колодцев.

Для этого мы получили кредит Мирового банка. Правильно организовав работу, через полтора года мы получили электронную гидравлическую карту, которая позволяет нам увидеть систему водоснабжения в динамике.

Благодаря карте, мы видим историю порывов, статистику по городу, участки, где больше всего происходит аварий, сколько и куда утекает воды. В дальнейшем мы будем создавать систему учета расхода воды от источника до потребителя.

Благодаря этой карте коэффициент погрешности в процессе проектных работ сильно уменьшится. Мы точно знаем, какому дому сколько воды нужно дать.

Системные проекты

У нас 525 км труб водопровода, из них 76% изношены. Система делится на магистральные трубы и подводные. Мы посчитали, что у нас 90% аварий происходит на подводных сетях. Вы видите люки на дорогах, от которых вода подводится в дом, и эти трубы постоянно прорывает.

Чтобы держать процесс под контролем, мы стали каждый день ремонтировать один участок трубы. Это наш первый системный проект "Каждый день — одна труба". Если водоканал этого не будет делать, то трубы будут рваться.

Даже несколько одновременных порывов вызывает напряжение людей. Ремонтируя каждый день по чуть-чуть, мы управляем ситуацией.

Второй системный проект — поверка счетчиков. Что мы сделали? Компания, которая делает поверку, заранее оповещает жильцов дома. В указанное время фиксируют все показания счетчика на камеру и передают их на единый сайт.

Это удобно и эффективно. Делегируя эту задачу, мы получаем более качественный сервис и платим дешевле, чем если бы это делали сами.

Около 40% счетчиков не прошли поверку, водоканал выписывает предписание горожанам, что счетчик нужно отремонтировать или переустановить. Когда граждане устанавливают точные счетчики, водоканал перестает терять деньги. По самым скромным оценкам, за счет этого мы получили около 5% возврата средств.

Частотные преобразователи

На большинстве водоканалов насосы работают круглосуточно с одинаковыми затратами электроэнергии. Установка частотных преобразователей, которые регулируют подачу воды в зависимости от потребностей населения, — самый эффективный способ энергосбережения и уменьшения аварий в сетях.

Повышение культуры

Люди зачастую не понимают, что стоки, которые они сливают в ливневую канализацию, это то, что они потом получают из крана. Это касается частных домов и небольших предприятий, которые сливают отходы в водоемы.

Плохое качество воды — результат небережливого отношения к водным ресурсам. Когда сточные воды попадают в реку, в воде начинают развиваться вредоносные организмы, гибнет рыба, начинают расти водоросли.

Мы берем воду из реки для подачи в город. Чтобы убить эту гадость, добавляем высокие дозы хлора. Вода приобретает неприятный запах. Хлор уничтожает трубы, в стоячей воде он вступает в реакцию с водорослями. Замкнутый круг.

Мы проводили немало экспериментов с использованием активированного угля. Он забирает все примеси, дает хороший привкус, решает проблему запаха. Моя конечная задача — значительно уменьшить или совсем убрать хлор.

Как только я начинаю об этом говорить, появляются статьи, что это невыгодно и даже вредно. Это не так. Так, кстати, не одну хорошую идею завалили.

Для меня как специалиста, поработавшего в международных компаниях, абсолютно понятно, что решение проблем коммунальной инфраструктуры — это вопрос времени. Однако даже при том, что есть технологии, найдутся деньги, сейчас важно формировать запрос граждан на новое качество услуги.

Модернизация коммунальных предприятий должна начаться с модернизации сознания людей. Вода в мире — приоритет. В Украине воды много, но она низкого качества из-за отсутствия долгосрочных стратегий и грамотного менеджмента.

Горожане в этом процессе должны сыграть свою роль. Мы должны захотеть чистой воды в кране, а не только низких тарифов на услугу. Мы должны понимать: чистая вода дешевой быть не может. Как минимум — с нашей инфраструктурой.

Андрей Никитин, директор Житомирского водоканала, член Ассоциации водоканалов Украины