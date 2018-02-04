OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О тарифах на газ и экономически несвободной Украине.

О тарифах на газ. При существующей методике расчета цена газа для населения с апреля может увеличиться на 62% — с 4,94 тысячи до 8,03 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.

Об экономически несвободной Украине. Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.

О правах человека. В Министерстве юстиции советуют самостоятельно поискать, кому в течение 2014-2017 годов были уплачены 1,5 миллиарда гривен по решениям Европейского суда по правам человека.

Об олигархах. Состоятельные иностранцы, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

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