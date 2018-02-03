Газ для населения может подорожать на 62%

При существующей методике расчета цена газа для населения с апреля может увеличиться на 62% до 8,03 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.

Ця інформація міститься в аналізі проекту фінансового плану НАК "Нафтогаз України", проведеного Міністерством фінансів України, передают Українські Новини.

Надалі, з жовтня 2018 року, ціна газу може зрости на 73% порівняно з діючою зараз, до 8 530 гривень за тисячу кубометрів.

Також в аналізі міститься інформація, відповідно до якої ціна газу могла б збільшитися на 17% з 1 січня, якби уряд виконав постанову №187.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.

Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что одним из условий пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша Украине является доведение цен на газ до рыночного уровня.

Экономическая правда