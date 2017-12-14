Стало известно, куда и откуда будет летать национальный авиаперевозчик SkyUp

С апреля 2018 национальный авиаперевозчик SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы, а с мая - внутренние и международные регулярные рейсы.

Об этом сообщили на пресс-конференция по созданию национальной авиакомпании.

"В планах на первый год работы выполнения международных чартерных перевозок на все популярные курорты, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", - отметили в компании.

Чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние регулярные рейсы начнутся в конце мая - начале июня. На первом этапе рейсы запланировано по следующим направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов-Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 планируются по следующим направлениям: Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.

Маршруты будут расширяться с ростом авиапарка компании.

Как отметили представители компании, стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Стоимость будет зависеть от направления путешествия и времени приобретения билетов. Например, билет Киев-Одесса обойдется от 499 гривен в одну сторону.

За неполный 2018 компания планирует предоставить услуги 650 тысячам пассажиров.

Напомним, Омелян пообещал "год лоукостеров", а в МАУ заявили, что национальный лоукостер умрет.

Экономическая правда