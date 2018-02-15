Ryanair підтвердив вихід на український ринок

Україна стане новим напрямком для Ryanair, а рейси сюди почнуть виконуватися з осені 2018 року.

Таку інформацію підтвердив в інтерв'ю Fly4free головний юрист і секретар Ryanair Юліуш Коморек, передає ЦТС.

На питання про те, яка чергова країна, куди раніше не літав перевізник, і де незабаром з'явиться Ryanair, Юліуш Коморек відповів: "Є така країна на сході від Польщі. Мова, очевидно, про Україну".

На питання про те, чи підтверджує він слова міністра інфраструктури Володимира Омеляна про те, що авіакомпанія почне літати в Україну вже восени одночасно в Київ і Львів, Коморек відповів: "Це реальний термін, і сподіваюся, що так і станеться. У даний момент узгоджуються деталі угоди".

Щодо майбутніх маршрутів в/з України Коморек повідомив, що вони не будуть збігатися з тими, які були оголошені навесні минулого року, коли вперше анонсувався прихід лоукостера в Україні.

"Будуть певні зміни в цьому розкладі. Але точно будуть запущені польоти з України в Польщу", - поінформував він.

Раніше Омелян розповів, що ірландський лоукостер Ryanair почне літати в Україну з осені 2018 року.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Економічна правда