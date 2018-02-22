SpaceX запустила ракету со спутниками, которые покроют планету интернетом

В Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 SpaceX с первыми спутниками "глобального интернета".

Прямая трансляция велась на официальном канале SpaceX в Youtube.

Запуск перенесли с 17 февраля сначала на 18 февраля, а потом на 21 февраля из-за "необходимости дополнительных проверок полезной нагрузки и ее модифицированного обтекателя".

Накануне запуск не состоялся из-за сильного ветра на высотах.

Первая ступень ракеты для сегодняшнего пуска использована повторно, ее возвращение и мягкая посадка не планировалась.

Зато обтекатель полезной нагрузки, успешно отделившийся на третьей минуте полета, SpaceX планирует найти и, возможно, использовать повторно.

Целевая полезная нагрузка этого Falcon 9 - испанский радарно-оптический спутник PAZ двойного (военного и гражданского) назначения, запускаемый на стандартную полярную солнечно-синхронную орбиту в интересах госкомпании Hisdesat.

Однако в данном случае интереснее попутная нагрузка, состоящая из двух экспериментальных спутников Microsat 2a and 2b массой по 400 кг.

Они отделятся от второй ступени уже после отделения испанского спутника на 11-й минуте полета.

Эти спутники - часть проекта глобального широкополосного интернета Starlink. В ходе многомесячных испытаний SpaceX протестирует передачу сигнала на несколько стационарных станций в США и на движущиеся автомобильные платформы.

Если проект Starlink пойдет в соответствии с планами SpaceX, в 2024 году на низких орбитах будет 4 400 спутников Microsat традиционных Ka- and Ku- диапазонов, и 7 500 спутников малоиспользуемого V-диапазона.

Созвездие спутников будет связано высокоскоростным лазерным даталинком, а формирование радиолуча на приемник будет производиться по принципу фазированной антенной решетки.

Все это должно обеспечить раздачу интернета со скоростью 1 гигабит в секунду (соответствует стандарту 5G) по всему миру независимо от местонахождения абонента.

Стоимость абонентского оборудования должна остаться в пределах 200 долларов.

Ориентировочная стоимость проекта высока - 10 млрд долларов, но Маск к 2025 году рассчитывает подключить к услугам 40 млн абонентов и получить 30 млрд долларов прибыли. Коммерческая эксплуатация стартует при численности группировки в 800 спутников.

Напомним, SpaceX совершила исторический запуск Falcon Heavy — самой мощной ракеты в мире.

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Экономическая правда