Подорожание газа хотят растянуть на 1,5 года - СМИ

Правительство подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены газа.

Об этом пишет агентство "Українські новини".

По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов.

По ней цена газа для населения будет повышаться поэтапно - ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года.

В итоге, к октябрю 2019 года она должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

Таким образом правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго на 3 года - до 1 апреля 2021 года.

Если сейчас газ "Укргазвыдобування" продается через НАК "Нефтегаз Украины", то по первому варианту, согласно документам, газсбытам предлагается покупать газ для населения напрямую у "Укргазвыдобування".

В 2018 году УГВ может добыть 16,2 млрд куб м, из которых газсбытам для нужд населения продадут 10,9 млрд куб м по действующей цене 4942 грн/тыс куб м (5930 грн с НДС). Остаток газа идет НАК "Нафтогаз Украины" для реализации ТКЭ.

По второму варианту УГВ также продает газ газсбытам для населения в 2018 году в том же объеме - 10,9 млрд куб м по такой же цене - 4942 грн/тыс куб м (5930 грн с НДС).

Правда остаток газа - 5,3 млрд. куб.м идет уже не НАК, а для продажи на бирже.

Для тепловиков НАК закупает газ в объеме 5,3 млрд куб м где выгоднее: или на внутреннем рынке, или у "Газпрома", или у европейских поставщиков.

Согласно обоим вариантам, переход к рыночной цене газа может быть лишь в случае уменьшения числа домохозяйств, получающих субсидии до 25% и покрытия всех потребителей газа в Украине газом собственной добычи.

А это возможно именно в 2021 году, когда по прогнозу правительства при добыче в 28 млрд куб м потребление будет 27 млрд куб м.

Действующий механизм ПСО и определения цены газа для населения в правительстве считают неприемлемым для дальнейшего использования, поскольку он уже с апреля приведет к росту цены газа на 30%, что увеличит число субсидиантов до 60%, а нагрузку на госбюджет по выплате субсидий - 10 млрд грн - до 80 млрд грн.

Международный валютный фонд за последние полгода отклонил уже несколько предложений по изменению методики формирования цены газа для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго.

С лета прошлого года, правительство предложило кредитору минимум шесть вариантов взамен форме ценообразования, которая сейчас по постановлению №187 от 2016 года привязана к цене импортируемого газа.

17 января премьер-министр Гройсман заверил, что не позволит увеличить цены на газ для домохозяйств.

Однако уже 26 января в Давосе президент Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ.

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